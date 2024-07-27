النقل البحري: تأجيل رحلات السفينة "موبي دادا" لهذا السبب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، عن تأجيل الرحلات المبرمجة على متن السفينة المستأجرة " موبي دادا " جراء التأخر في إصلاح الأعطاب المتكررة في منظومة التكييف.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها، تعرب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن أسفها الشديد وتعلم زبائنها بأن الرحلات المبرمجة على متن السفينة المستأجرة "موبي دادا" ستعرف تأجيلات إلى غاية إشعار آخر بسبب التأخر في إصلاح الأعطاب المتكررة في منظومة التكييف من طرف مالك السفينة، وهو ما قد يؤثر على صحة وراحة المسافرين خاصة في هذه المرحلة المتسمة بالحر الشديد".

وأضاف البيان، "يطلب من الحائزين على تذاكر السفر على متن السفينة المذكورة أعلاه، أخذ احتياطاتهم وعدم تكليف أنفسهم عناء التنقل إلى ميناء الركوب إلى غاية إعلامهم من طرف مصالح المؤسسة بكل جديد في حينه، نزولا عند حق الزبائن المشروع في المعلومة".

وقصد التكفل بالمسافرين على رحلتي ألكانتي _ الجزائر ليوم 27 جويلية و ألكانتي_وهران ليوم 29 جويلية، فقد تم تخصيص رحلة خاصة يوم 30 جويلية على الساعة التاسعة ليلاً (21:00) على متن سفينة باجي مختار 3.

وتعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لزبائنها، وتذكر مرة أخرى مسافري الرحلات القادمة على متن السفينة "موبي دادا" بعدم تكليف أنفسهم عناء التنقل إلى ميناء الركوب إلى غاية إعلامهم من طرف مصالح المؤسسة، حسب المصدر.