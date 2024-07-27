هذه هي الحالة العامة للحرائق اليوم

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، إلى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا.

فبولاية بجاية، تمكنت فرق الإطفاء – حسب بيان للمديرية - من إخماد حريق أدغال وأحراش بتيزي الخميس ببلدية خراطة نهائيا.

بولاية قسنطينة، تم إخماد كذلك حريق أحراش وأدغال بالمكان المسمى منطقة الطرحة، ببلدية زيغود يوسف، نهائيا.

كما تم، بولاية تيزي وزو، إخماد حريق أدغال بالقرب من قاعة الرياضة سعيد تازروت ببلدية تيزي وزو نهائيا.

أما بولاية قالمة، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش مشتة عبد الحفيظ ببلدية بوحشانة

وبولاية سوق أهراس، تتواصل عملية إخماد حريق غابة مشتة الفرينة بلدية أولاد مومن.

وبولاية بومرداس، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش قرية القضية في بلدية تاورقة.

أما بولاية بسكرة، فتتواصل عملية إخماد حريق نخيل بحي 17 جوان ببلدية البرانس.

وبولاية ميلة، تتواصل عملية إخماد حريق الأشجار المثمرة، بمشتة أولاد الطاق ببلدية العياضي برباس.