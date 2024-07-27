العاصمة: تفكيك عصابتي أحياء وحجز مخدرات في الحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الـجزائر ممثلة في فرقة الـشرطة القضائية لأمن مقاطعة الحراش الأسبوع المنصرم، خلال عمليتين متفرقتين من الإطاحة بعصابتي أحياء متكونة من 10 أشخاص من بينهم امرأة، مع حجز أزيد من 30 كلغ من المخدرات.

وأفاد بيان للأمن الوطني، أن قضية الحال جاءت بعد استغلال معلومات، مفادها وجود جماعتين إجراميتين تتاجران في المخدرات على مستوى عدة أحياء بالحراش، وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذه المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وحسب ذات البيان، فقد أسفرت العملية عن ضبط وحجز 30 كلغ و60 غراما من مخدرات الكيف المعالج، 444 قرص مؤثر عقلي إكستازي، 302.64 غرام من المعدن الأصفر، 6 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى حجز 180 وحدة ألعاب نارية بوق و3 سينيال، 143 مليون و5000 دينار، و5 مركبات تستعمل في نقل السموم.

وأشار البيان، إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين والانخراط في عصابة أحياء لغرض إعداد لجناية نقل وتخزين المخدرات القنب الهندي لغرض البيع والمتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة تبيض العائدات الإجرامية، حيازة ألعاب نارية محظورة، وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.