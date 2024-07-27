إقصاء وراء إقصاء

حمل اليوم الرابع من أولمبياد باريس 2024 مزيدا من الأخبار السيئة بالنسبة للمشاركة الجزائرية حيث أقصي ممثلو الجزائر بشكل جماعي ومن الدور الأول.

وكانت البداية مع رباعي المبارزة سوسن بوضياف وزهرة نورة كحلي وشيماء بن عدودة في سيف الحسام وسليم هروي في سلاح الشيش.

لاحقا أقصيت حجيلة خليف في الملاكمة بعد أداء سيئ أمام منافستها الصربية كما ودعت ليندة لغريبي منافسة الفردي سيدات لتنس الطاولة أمام منافسة صينية أفوى منها على كل الأصعدة، ليلحق بهم الثنائي معمري كسيلة وثنينة في البادمنتون والذان تعرضا بالمناسبة لهزيمتهما الثالثة في هذا الأولمبياد.

وحتى الآمال التي كانت معلقة على الملاكم آيت بقة يوغرطة في وزن تحت 63.5 كلغ تبددت بعد إقصاءه هو الآخر من الدور الأول بإجماع الحكام أمام الكوبي ألفاراز ليختتم زميله مراد قاضي اليوم "الأسود" للمشاركة الجزائرية بعد إقصائه منذ قليل أمام الفرنسي جميلي أبودو في وزن (+92 كلغ).

مع الإشارة أن تأهل المجذافة نهاد بن شاذلي صبيحة اليوم كان لنهائي شكلي خاص بالترتيب.