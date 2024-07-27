تعليم عالي: إلغاء هذه الوثائق من ملف طلب المنحة

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين في بيان لها، عن إلغاء مستخرج الضرائب و شهادة عدم الإخضاع للضريبة من ملف طلب منحة التعليم العالي، وذلك ابتداء من السنة الجامعية المقبلة 2024 - 2025.

وجاء في البيان: "تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم الطلبة الجامعين الراغبين في الاستفادة من منحة التعليم العالي، أنه في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، فقد تقرر إلغاء مستخرج الضرائب وشهادة عدم الإخضاع للضريبة من الملف الإداري المتعلق بطلب الاستفادة من هذه المنحة وذلك ابتداء من السنة الجامعية 2024 - 2025".

وعليه دعت المديرية الطلبة المعنيين بمنحة التعليم العالي إلى عدم التقدم إلى قباضات الضرائب لطلب مستخرج الضرائب أو شهادة عدم الإخضاع للضريبة، يضيف المصدر ذاته.