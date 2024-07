15 blessés dans l’incendie d’un immeuble à Ain Temouchent

Les services de la protection civile sont intervenus, ce lundi, pour éteindre un incendie qui s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages, situé dans le quartier des 180 logements, dans la commune et daïra d’El-Malah, dans la wilaya d'Ain Temouchent.

L'incendie a été maîtrisé et sa propagation à d'autres parties du bâtiment a été évitée.

L'incident a laissé 15 personnes, hommes et femmes, en état de choc, qui ont été secourues et transportées au centre d'urgence d’El-Malah