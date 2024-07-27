حبوب: هدف الجزائر في موسم 2024-2025

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية تستهدف زرع 3.2 مليون هكتار من الحبوب، خلال موسم 2024- 2025، مع توفير 5.2 مليون قنطار من البذور لهذا الغرض.

وخلال لقاء وطني مع إطارات قطاع الفلاحة، أكد شرفة أن الهدف المسطر مبدئيا يقضي ببلوغ مساحة 3.2 مليون هكتار من الحبوب في الموسم الجديد، داعيا مدراء المصالح الفلاحية في مختلف ولايات البلاد إلى الاعتماد على الرقمنة في جمع المعطيات الخاصة بالمساحات المزروعة والاحتياجات من البذور.

ولفت الوزير في هذا الصدد إلى أن صب معلومات "دقيقة" على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الفلاحة من شأنه التخطيط الجيد لحملة الحرث والبذر القادمة.

في هذا الإطار، أشار شرفة إلى أنه مع نهاية شهر أوت القادم، سيتم تحديد الأهداف الخاصة بكل ولاية بشكل "دقيق" لحملة الحرث والبذر 2024- 2025، مع ضبط وتوفير البذور والأسمدة اللازمة تحسبا لذلك.

ووصف الوزير النتائج المحققة خلال موسم 2023- 2024 بـ"المعجزة"، بالنظر للعراقيل التي عرفتها عملية توزيع البذور والأسمدة على الفلاحين، قبل أن يتم تدارك الوضع شهر ديسمبر 2023.

أما بخصوص المردودية في ولايات الجنوب، كشف الوزير أنها تراوحت بين 47 و51 قنطار-هكتار في الموسم المنصرم، و"يجب أن لا تقل عن 55 قنطار في الهكتار" خلال الموسم الجديد 2024-2025، وهذا بالموازاة مع قرار رئيس الجمهورية برفع المساحات المزروعة بالحبوب في الجنوب إلى 500 ألف هكتار.