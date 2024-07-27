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سوناطراك: بيان بخصوص حادث أرزيو

29 جولية 2024 ()
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أكدت شركة سوناطراك تسجيل حادث على مستوى واحد من السخانات الستة التابعة لمركب تمييع الغاز GL1Z بأرزيو، صباح اليوم على الساعة الواحدة صباحا و25 دقيقة، ما تسبب في إلحاق أضرار بهذا السخان وأدى إلى إصابة أحد أعوان المركب بحروق في أطرافه العلوية، تم نقله إلى مستشفى وهران وحالته مستقرة.

وحسب بيان للشركة، مساء اليوم الإثنين، فإن الحادث وقع عند إعادة التشغيل بعد توقف ناجم عن انقطاع الطاقة الكهربائية.

وتابع بيان الشركة "بفضل تدخل فرق الصيانة والتفتيش، فقد تمت السيطرة على الحادث بشكل سريع، وتم استئناف تشغيل المركب اعتبارًا من اليوم على الساعة الواحدة زوالا 13:00، باستخدام السخانات الخمسة الأخرى المتاحة".

وأوضحت الشركة العمومية أن هذا الحادث "ليس له أي تأثير على قدرات إنتاج المركب".

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