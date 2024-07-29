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مجتمع

استمرار موجة الحر بعدة ولايات

30 جولية 2024 ()

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أفادت مصالح الأرصاد الجوية باستمرار موجة الحر على عدة ولايات بشرق وغرب الوطن . وفي نشرية خاصة حذرت من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل إلى غاية يوم غد الأربعاء على ولايات سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

كما حذرت في نشرية خاصة، من موجة حر جد مرتفعة تتعدى 42 درجة تحت الظل. تجتاح ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. وتمتد صلاحية التنبيه إلى غاية يوم غد .

ونبهت ذات المصالح، إلى أمطار و رعود، بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات تمنراست، ادرار وإن قزام.

 

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