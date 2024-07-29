بوغالي يشارك في مراسم تنصيب بزشكيان

يشارك ، اليوم إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري في مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان ".

وجاء في بيان المجلس الشعبي الوطني "ممثلا لرئيس الجمهورية، سيحضر، اليوم الثلاثاء، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ليشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان".

وحسب البيان، مراسم التنصيب ستكون بالعاصمة الإيرانية "طهران " ، ويحضرها عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثلوهم من مختلف دول العالم .