بلقاضي ..إقصاء دراماتيكي

ودعت المصارعة أمينة بلقاضي منافسات الجيدو للألعاب الأولمبية بباريس 2024 من الدور ثمن نهائي بطريقة دراماتيكية,

وانهزمت بلقاضي بطريقة ساذجة أمام السلوفينية ليكسي المصنفة السابعة عالميا في وزن -63 كلغ بالعلامة الكاملة ايبون بعد الثتبيت نتيجة حركة متسرعة للمصارعة الجزائرية التي كانت متقدمة بعلامة وازاري وتتوجه نحو التأهل للدور ربع نهائي.

وكانت بلقاضي 31 سنة قد تأهلت في وقت سابق إلى الدور ثمن نهائي على حساب الفنزويلية باريوس أنركيليس المصنفة رقم 31 عالميا بعلامة وزاري سجلتها في الدقائق الأخيرة.