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مجتمع

فيضانات تجتاح مدينة تمنراست

30 جولية 2024 ()
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تشهد عدة مناطق بولاية تمنراست، منذ أمس الإثنين، سيولا وفيضانات جراء هطول أمطار غزيرة، تسببت في ارتفاع منسوب المياه على مستوى أكبر وديان الولاية.

ومن جهتها، جندت المديرية العامة للحماية المدنية فرقها، من أجل امتصاص المياه ببلدية تمنراست.

ودعت ذات المصالح، إلى تفادي عبور الوديان ومجاري السيول بالسيارات والابتعاد عن حواف الأودية.

كما دعت المصالح ذاتها أيضا، إلى تفادي عبور الوديان ومجاري السيول على الأقدام والدراجات النارية والهوائية.

ولم تسجل مصالح الحماية المدنية إلى غاية الآن، أي خسائر في الأرواح جراء السيول.

وللإشارة، تعتبر الأمطار التي شهدتها ولاية تمنراست، خلال الساعات الأخيرة، أمطارا موسمية تميّز منطقتي الأهقار والطاسيلي خلال فصل الصيف.

وتتسبب هذه الأمطار غالبا في فيضان الأودية، خاصة وادي تمنراست وتين زاوتين، و هو ما يستبشر به أهل المنطقة و خاصة منهم الرعاة والفلاحين لما له من فائدة على المراعي و حتى الأراضي الفلاحية وشبكة المياه الجوفية و الآبار.

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