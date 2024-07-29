ترامب يهاجم حفل افتتاح الأولمبياد

وصف دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، صباح الثلاثاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بأنه "مهين". وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": أعتقد أن ما فعلوه كان مهينا.

وكان حفل افتتاح أولمبياد باريس خارج المألوف، من حيث إقامة فقراته في نهر السين وليس في ملعب مغلق، للمرة الأولى في تاريخ الألعاب، وجلب حضور نحو نصف مليون شخص للعرض بشكل مباشر، لكن في الوقت نفسه أثارت بعض فقراته الجدل، بعدما احتوت على إساءة دينية واجتماعية.

ولوحة "العشاء الأخير" من أشهر لوحات الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، إذ تظهر مشهد ما يعرف بـ "العشاء الأخير" الذي يتوسط فيه من يفترض أنه المسيح (عليه السلام) تلاميذه ويخبرهم -وفق رواية إنجيل يوحنا- أن أحدهم سيخونه، حيث يصور دافنشي في هذه اللوحة ردود أفعال التلاميذ.

وهذا المشهد له قداسة كبيرة عند المسيحيين حول العالم، وهو ما بدا واضحا في غضبهم مما اعتبروها سخرية منه ضمن أحد مشاهد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

فقد ظهر مشهد لرجل يرتدي ملابس نسائية ويضع مساحيق تجميل ضمن محاكاة ساخرة للوحة "العشاء الأخير"، التي يشير البعض إلى أنها تُصوّر النبي عيسى (عليه السلام) وبعض أتباعه وحوارييه، وفق معتقد المسيحيين.

وما أن تم بث المقطع على القنوات الناقلة للحدث حتى اشتعلت منصات التواصل غضبا وجدلا في فرنسا والعالم ككل، خاصة بين المسيحيين.