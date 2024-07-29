وهران: الإطاحة بالعقل المدبر لرحلات "الحرقة"

تمكنت شرطة وهران ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، من الإيقاع بالرأس المدبر لتنظيم رحلات الإبحار السري ضمن جماعة إجرامية منظمة وتوقف 19 شخصا.

وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، لاسيما ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر على المستوى المحلي، تمكنت فرقة مكافحة التهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم رحلات الإبحار السري (الهجرة غير شرعية) وتهريب المهاجرين، وتوقيف 19 شخصا من بينهم المدبر الرئيسي لتنظيم هذه الرحلات.

عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بتنظيم رحلات الإبحار السري، وبعد تكتيف التحريات وتتبع وترصد نشاط أفراد الشبكة، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش، أسفرت العملية عن الإيقاع بهم وحجز قارب ومحرك من نوع سوزوكي بقوة 100 حصان، 11 دلاء بنزين، معدات وأغراض تستعمل في عملية الإبحار السري، بالإضافة إلى مركبة تستعمل في عمليات النقل والمراقبة، 08 مضخات خاصة بنفخ القوارب ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة، تدبير لخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة أشخاص، عدم الابلاغ عن جريمة تهريب المهاجرين والمشاركة وسيحالون بموجبه أمام العدالة.