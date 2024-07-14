عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض

أعلن مركز "فوبوس" الروسي المتخصص في الأرصاد الجوية، الثلاثاء، عن عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض اليوم. ورصد العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو، توهجاً شمسياً شديد القوة من المستوى X 1.5، وينجم عن التوهجات الشمسية عادةً عواصف مغناطيسية تؤثّر على الأرض وتسبّب في بعض الأحيان خللا في عمل أنظمة الطاقة ومنظومات الاتصالات اللاسلكية.

وفي تصريحات صحفية، قال الخبير في المركز، ميخائيل ليوس: "بدأت الأرض تتأثر بعاصفة مغناطيسية، ذروة تأثيرها على موسكو ستكون بعد ظهر اليوم، ما بين الثالثة زوالاً والسادسة مساءً بتوقيت موسكو".

وأضاف: "الطقس في موسكو وضواحيها سيكون غائماً جزئياً اليوم، وخلال فترة النهار ستكون درجات الحرارة في المدينة أقل من معدلاتها بشكل ملحوظ، وستتراوح ما بين الـ 20 والـ 22 درجة مئوية، أما في ضواحي العاصمة ستتراوح الحرارة ما بين الـ 14 والـ 18 درجة مئوية".

وأشار الخبير ذاته إلى أنّ موسكو وضواحيها ستتأثر برياح شمالية سرعتها ما بين 4-9 م/ثانية، ومعدلات الضغط الجوي سترتفع بشكل طفيف، لكنها ستبقى أقل من المعدل الطبيعي، حيث ستبلغ 737 ميلمتراً زئبق (الطبيعي 748 ملم زئبق).