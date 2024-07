Inondations dans la wilaya de Tamanrasset

Plusieurs régions de la wilaya de Tamanrasset connaissent des crues et des inondations dues à de fortes pluies, ayant entraîné une élévation du niveau de l'eau dans les plus grands oueds de la wilaya.

De son côté, la Direction Générale de la Protection Civile a mobilisé ses équipes pour évacuer les eaux dans la commune de Tamanrasset.

Les services concernés ont appelé à éviter de traverser les oueds et les lits des crues en voiture, ainsi qu'à se tenir éloigné des abords des oueds.

Ils ont également recommandé d’éviter de traverser les oueds et les lits des crues à pied, à moto ou à vélo.

La protection civile n’a pour l’instant signalé de pertes humaines dues aux crues.

Il est à noter que les pluies récentes à Tamanrasset sont des pluies saisonnières qui caractérisent les régions des Ahaggar et du Tassili pendant l'été.

Ces pluies entraînent souvent le débordement des oueds, en particulier l’oued de Tamanrasset et l’oued de Tin Zaouatine, ce qui est bénéfique pour les habitants de la région, notamment les éleveurs et les agriculteurs, car elles améliorent les pâturages, les terres agricoles, ainsi que les nappes phréatiques et les puits.