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مال و أعمال

الطريق السيار شمال - جنوب: أشغال صيانة تطال نفق الحمدانية

30 جولية 2024 ()
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نبهت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الثلاثاء، مستخدمي الطريق السيار شمال-جنوب، إلى خضوع نفق الحمدانية لأشغال صيانة مع إبقائه مفتوحا لحركة السير.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن مصالح المراقبة والتحكم لنفق الحمدانية، تباشر أشغال الصيانة التي تتمثل في تنظيف الكاميرات داخل المنشأة، منوهة إلى عدم غلق النفق واستمرار حركة السير بصفة عادية.

وقد سخرت المصالح المعنية - يقول البيان - كل الوسائل، من آليات وشاحنات مع تجنيد كلي لأعوان الصيانة.

ودعت الجزائرية للطرق السيارة، جميع مستخدمي الطريق السيار، إلى الالتزام بقواعد السير داخل النفق مع تخفيض السرعة واحترام إشارات المرور، خاصة عند الاقتراب من منطقة الأشغال.

وتسعى المؤسسة، من خلال عمليات الصيانة، ضمان استمرا النفق في أداء وظيفته الحيوية مع توفير كل عوامل السلامة والأمن المروري لمرتادي الطريق السيار.

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