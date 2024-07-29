أولمبياد.. الخيبات تتوالى

تواصلت النتائج المخيبة للرياضة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024 حيث انضمت السباحة نسرين مجاهد إلى القائمة.

وحلت مجاهد في المركز الثامن والأخير في تصفيات الدور الأول لسباق 100 متر سباحة حرة بتوقيت قدره 57:54 ثانية وهو توقيت متواضع لم يكن يؤهلها للتواجد ضمن أفضل 16 سباحة من ضمن 29 مشاركة في هذا السباق. مع الإشارة أن التأهل للدور الثاني لا يقاس بالترتيب وإنما بالتوقيت.

وكانت منافسات اليوم قد شهدت إقصاء سيد علي بودينة من ربع نهائي مسابقة رياضة التجديف سكيف ثقيل وتبعه إقصاء مرير للمصارعة أمينة بلقاضي في ثمن نهائي منافسة الجيدو تحت 63 كلغ في حين ستكون مشاركة بودرومة رامي هذا المساء في رياضة الشراع شكلية كونه يبحث عن تحسين مركزه الحالي (المركز 22 من أصل 24 مشارك)