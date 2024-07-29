مبيعات ماكدونالدز تهوى لأول مرة منذ عام 2020

أعلنت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية، أمس الإثنين، عن انخفاض مفاجئ في مبيعاتها في الربع الثاني من 2024 وهو أول انخفاض لها في 13 ربعا.

وأعلنت في بيان النتائج المالية، أن صافي الدخل انخفض بنسبة 12.5% من أفريل إلى جويلية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن "التأثير المستمر للحرب في الشرق الأوسط والمبيعات السلبية في الصين" ساهم في الانخفاض العالمي للمبيعات والإيرادات.

وأضافت أن المبيعات في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 0.7% وانخفض قطاع الأسواق التي يتم تشغيلها دولياً بنسبة 1.1%، بينما انخفض قطاع الأسواق الدولية المرخصة للتطوير بنسبة 1.3%.

وتأتي هذه النتائج وسط دعوات عالمية لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر، وحرب الإبادة البشرية المستمرة في قطاع غزة.

وتعرضت ماكدونالدز للمقاطعات والاحتجاجات منذ أن أعلنت الشركة المالكة للوكالة في دولة الاحتلال تبرعها بوجبات مجانية لـ"جيش االصهيوني .

وفشلت ماكدونالدز في تجاوز نمو المبيعات في الشرق الأوسط والصين والهند خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة بلغت 0.7%، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات السوق التي بلغت 5.5%.

وشهدت العديد من الشركات العالمية الداعمة للاحتلال الصهيوني، للنتائج نفسها في انخفاض المبيعات والأرباح، بسبب موقفها المؤيد لـ "الصهاينة" وروابطها المالية معها.