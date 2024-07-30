مستغانم: حجز 274 كلغ من اللحوم الفاسدة

تمكنت مصالح أمن دائرة عين تادلس في خرجة ميدانية مشتركة رفقة لجنة النظافة وأعوان التجارة بالسوق الأسبوعي لبلدية عين تادلس من حجز 188 كلغ من الدجاج و66 كلغ من أحشاء الدجاج بالإضافة إلى 22 كلغ من الديك الرومي كانت مخبأة بداخل مركبتين بسوق المدينة، بعد معاينة اللحوم من طرف الطبيب البيطري أكد بأنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم بالمناسبة اتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد محضر متابعة قضائية ضد المخالفين.

وتدخل العملية حسب بيان مصالح الأمن في إطار مراقبة التجارة المنظمة ومحاربة كل مظاهر الغش عبر الأسواق اليومية والمحلات التجارية، ورفع المخالفات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية غير الشرعية وغير المطابقة لشروط النظافة وحفاظا على صحة المستهلك من مخاطر التسممات الغذائية خلال موسم الاصطياف لسنة 2024م.