خان يونس .. انسحاب ومجازر مروعة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الصهيوني انسحب من شرقي خانيونس مخلفًا وراءه مجازر مروعة ومدمرا عشرات المنازل.

وتمكنت فرق الإنقاذ والمواطنون في قطاع غزة من انتشال جثث نحو 300 شهيدا على الأقل في محافظة خان يونس، بعد 8 أيام من الاجتياح البري لجيش الاحتلال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبيّن الدفاع المدني أنّ جزء كبير من الجثث عبارة عن جثامين متحلّلة، فيما لا تزال عملية البحث عن مفقودين مستمرة، مضيفا أنه يعمل على انتشال باقي الشهداء بعد إغلاق الطرق وتدمير 90‎%‎ من البنية التحتية شرقي خان يونس.

وتوقع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن يرتفع العدد لوجود جثامين لا تزال تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الوضع ما زال صعبا جدا.

وأوضح أن الاحتلال "جرف مباني سكنية ومرافق خدماتية، وهي جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان نفذها بدعم من الإدارة الأميركية التي تزوده بالسلاح".

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في خان يونس بـ"الهائل"، مضيفا أنه "لحق بمئات الوحدات السكنية و35 كيلومترا من الشوارع، فضلا عن تجريف عدد من المقابر في المنطقة".

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 93400 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما أصيب 90996 شخصا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.