العاصمة: توقيف شخصين في قضية الحرق العمدي لأوراق نقدية

تمكنت مصالــح أمن ولاية الــجزائر مــمثلــة في فــرقة الـشرطة القضائية لأمن سيدي امحمد الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين (رجل وامرأة)، في قضية الحرق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية مع التصوير والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المساس بالرموز الوطنية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن قضية الحال جاءت بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بحرق أوراق نقدية من فئة 1000 دج أثناء الاحتفال بعيد ميلاده برفقة أصدقائه.

وأضاف البيان، أنه بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في توثيق عملية حرق العملة الوطنية. حيث تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف الإجراءات الإجرائية.