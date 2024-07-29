خطوة استفزازية

أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحيزه للمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية، متجاهلا بذلك تحذيرات الجزائر، التي اعتبرت الخطوة "مغامرة" يتحملها الطرف الفرنسي.

وفي رسالة وجهها، اليوم الثلاثاء، للملك المغربي محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه العرش قبل 25 عاما، أكد ماكرون رسميا دعمه لخطة الطرف المغربي، القائمة على مبدأ الحكم الذاتي للصحراء الغربية المحتلة.

وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي إن "فرنسا تعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي".

وأردف ماكرون قائلا "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".

وتابع: "دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفا أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وجدير بالذكر، أن الجزائر استنكرت القرار الفرنسي "غير المنتظر" و"المغامر" من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية، مع تحميل الحكومة الفرنسية جميع العواقب المترتبة عن ذلك.

من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس الإثنين، الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، انتهاك خطير للقانون الدولي، القائم على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن أعضاءها أحيطوا علما بـ"سخط" بالقرار الفرنسي حول التوافق الرسمي مع الأطروحات المغربية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

ولفتت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يؤكد "دعم فرنسا المخزي وشبه الخفي للنظام المغربي في استعماره للصحراء الغربية"، مشيرة إلى أنهما “نظامان سياسيان أحدهما تسكنه روح استعمارية دائمة عفا عليها الزمن والآخر مبني على وهم توسعي خارج التاريخ".