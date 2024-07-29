تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردية تسهم في تسهيل انتشار الأمراض جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مراكز "الأونروا" الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تسجل أسبوعيًا من 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد.

وأضافت أن "ذلك يوصل إلى ما مجموعه نحو 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب المدمرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر"، مشيرة إلى أن الظروف الصحية المتردية "تسهل انتشار الأمراض بما في ذلك التهاب الكبد /أ/".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا مدمّرًا على قطاع غزة، خلف أكثر من 39 ألف شهيد و90 ألف جريح، وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة، تسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.