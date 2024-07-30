تسجيل أزيد من 10 حرائق غابات عبر التراب الوطني

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، اندلاع أكثر من 10 حرائق غابات متفرقة عبر التراب الوطني. وتتمثل الأماكن التي نشبت فيها الحرائق في عدة ولايات، حيث تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ جهودها للسيطرة عليها ومنع انتشارها.

في العديد من هذه المناطق، يُواجه رجال الإطفاء تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية الحارة والرياح القوية، مما يزيد من صعوبة السيطرة على النيران. وتعمل فرق الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المحلية لتوفير الدعم اللازم ومواجهة هذه الحرائق بشكل فعال.

تم إجلاء بعض العائلات من المناطق القريبة من الحرائق كإجراء احترازي، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة لضمان سلامة السكان. كما تم إطلاق نداءات للمواطنين للابتعاد عن مناطق الحرائق والتقيد بتعليمات السلامة.