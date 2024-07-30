عمليات واسعة لتنظيف وتزيين الفضاءات الغابية بالعاصمة

نظمت مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر عمليات واسعة لتنظيف وتزيين الفضاءات الغابية بهدف الوقاية من نشوب الحرائق، حسبما أفادت به مصالح الولاية اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن هذه العمليات، التي تأتي تزامناً مع موسم الاصطياف، تهدف إلى "تقليص إمكانية نشوب الحرائق من خلال رفع مسبباتها، وكذلك إضفاء لمسة جمالية على هذه الفضاءات."

وأشار البيان إلى أن العمليات، التي شهدت "مشاركة مختلف الشركاء وفاعلي المجتمع وأفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية"، شملت أعمالاً مثل تجزئة الأشجار الميتة، وقطع الأغصان اليابسة والآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تنظيف الفضاءات، ورفع الردوم، وتنقية حواف الممرات، ونزع الحشائش والأحراش.