إنقطاع التزويد بالماء بهذه البلديات في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب في عدة بلديات بالعاصمة.

وأوضح بيان الشركة أن هذا الانقطاع ناتج عن قيامها اليوم الثلاثاء بأشغال لإصلاح تسرب كبير على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه الشروب بقطر 250 ملم في بلدية بئر مراد رايس.

وبسبب هذه الأشغال، تأثرت عملية التزويد بالماء الشروب في بلدية حيدرة (كليا)، بلدية بئر مراد رايس (منطقة سعيد حمدين من جهة عدل، وجزء من تيقصراين 104 مسكن، تعاونية إتاسادي، وقرية تيقصراين)، حي كونكورد وجزء من سليمان عميرات.

وتعلم "سيال" زبائنها في هذه البلديات بأن عملية التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجياً عند انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية، ابتداءً من مساء يوم الأربعاء 31 يوليو 2024.