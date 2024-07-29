توقف إنتاج فيات “500 X” بإيطاليا

قالت مجموعة "ستيلانتيس" للسيارات إن علامة فيات الإيطالية تمكنت من الحصول على حصة سوقية تبلغ 68% في الجزائر خلال النصف الأول من السنة الجارية، مما يجعلها العلامة رقم واحد في السوق الجزائرية.

وأوضح بيان المجموعة أن علامة فيات تصدرت المبيعات في الجزائر، وكذلك في البرازيل وإيطاليا وتركيا، حيث بلغت حصتها في الجزائر 68.3%، وفي البرازيل 24.4%، وفي إيطاليا وتركيا 12.3% لكل منهما.

وأشار البيان إلى أن طراز "فيات دوبلو" كان الأكثر مبيعاً في الجزائر، وبدأت الشركة في تسليم أولى سيارات "فيات 500" و"دوبلو" التجارية التي تم إنتاجها محلياً في مصنع فيات بطفراوي بولاية وهران.

وعلى الصعيد العالمي، عززت فيات مكانتها كأول علامة تجارية من حيث المبيعات في مجموعة "ستيلانتيس"، حيث تم تسويق أكثر من 660 ألف و200 وحدة، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

من جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن تكتل نقابات إيطالية مثل "ويلم" و"فيوم" و"فيم"، أن مصنع مالفي في منطقة سان نيكولا جنوب إيطاليا قد توقف عن إنتاج طراز "فيات 500 X" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية. وأوضح البيان أن المصنع سيواصل إنتاج موديلات "جيب كومباس" و"رينيغاد".

كما أشار إلى أن استيراد المركبات الجديدة في الجزائر شهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، باستثناء بعض الشحنات من العلامة الصينية جيلي، وذلك في ظل عدم الإفراج عن حصة 2024 للوكلاء المعتمدين من قبل الوزارة.