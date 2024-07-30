توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من 1990 قرص مهلوس بسكيكدة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن سكيكدة من توقيف 5 اشخاص عن قضية حيازة المخذرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.

الفرقة توصلت إلى هؤلاء إثر البحث والتحري الذي باشرته الغرقة بعد رصدها لنشاط أشخاص ينشطون في نرويج مختلف السموم "اكستازي" مؤثرات عقلية على مستوى حي "لاسيا" بمديمة سكيكدة.

كما تمكنت الفرقة من حجز 85 قرص من المخدرات الصلبة "اكستازي" و1990 قرص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي يقدر بـ83 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وتم انجاز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي بخصوص الحيازة والتخزين للمخدرات والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع وقد تم تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حقهم امر بالإيداع.