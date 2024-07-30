جبهة البوليساريو تندد بشدة بالموقف الفرنسي

اجتمع المكتب الدائم للأمانة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البولسياريو، ابراهيم غالي، أمس الاثنين، من أجل تقييم الوضع بمختلف الجبهات وآخر التطورات بخصوص القضية الصحراوية.

وعبر المكتب عن تقديره لما يقوم به جيش التحرير الشعبي الصحراوي “من أعمال بطولية ضد قوات الاحتلال المتخندقة خلف جدار الذل والعار”، كما حيا “جماهير الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة على المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال المغربي الغاشم، وبالأخص الأسرى المدنيين والسجناء الصحراويين، بدء بأبطال أكديم ازيك”.

وندد، في السياق، بما تشهده الأراضي المحتلة من تصعيد خطير تنتهجه سلطات المحتل المغربي “في إطار سياسة الاستيطان وسلب المواطنين من حقوقهم والاستيلاء على أراضيهم وأملاكهم وتحويلها إلى الحيازة بالقوة”.

كما نددت جبهة البوليساريو بشدة قرار الحكومة الفرنسية تأييد طرح المحتل المغربي المتمثل في الحكم الذاتي وهو ما يتنافى مع الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.