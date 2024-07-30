بلقاضي: "خطأ فني حال دون تأهلي للدور ربع النهائي"

اعتبرت المصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي (أقل من 63 كلغ) التي كادت أن تتأهل للدور ربع النهائي في الألعاب الأولمبية باريس 2024، أن "خطأ فنياً" في آخر دقيقة من المنازلة حال دون تحقيق الفوز على وصيفة بطلة العالم السلوفينية أندريجا لسكي.

وقالت بلقاضي، التي تشارك للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية: "ارتكبت خطأ فنياً حال دون انتقالي إلى الدور ربع النهائي. لقد نجحت منافستي في إبقائي على الأرض، ولم أتمكن من الخروج من هذا المأزق."

وكانت بلقاضي (31 سنة) تأمل في تكرار إنجاز المصارعة صورية حداد في أولمبياد بكين 2008، مستهدفة ميدالية في نفس وزنها. وحققت بداية موفقة في مشوارها بالفوز على الفنزويلية أنريكليس باريوس بعلامة وازا-آري.

وفي الدور ثمن النهائي، تقدمت بلقاضي بسرعة في النتيجة أمام السلوفينية أندريجا لسكي، قبل أن تسقط بحركة "إيبون" في الدقيقة الأخيرة من المنازلة.

وأضافت بلقاضي، التي كانت حاملة الراية الجزائرية في حفل الافتتاح: "لم أكن أتوقع هذا السيناريو تماماً. عندما سجلت نقطة، كنت أرى نفسي متأهلة للدور ربع النهائي. لقد فعلت كل شيء للحفاظ على هذا التقدم، لكن في الألعاب الأولمبية، تتغير الأمور في ثانية واحدة."

الجدير بالذكر أن السلوفينية أندريجا لسكي توجت بالميدالية الذهبية في فئة أقل من 63 كلغ بعد فوزها في النهائي على المكسيكية بريسكا الكاريز.

وسيخوض آخر ممثل جزائري في رياضة الجودو في أولمبياد باريس 2024، محمد المهدي ليلي (+100 كلغ)، منافساته صباح يوم الجمعة ضد الإماراتي ماقوميدوماروف ماقوميدومار في الدور السادس عشر بقاعة "آرينا شان دو مارس".

تشارك الجزائر في الألعاب الأولمبية باريس 2024 (26 يوليو - 11 أغسطس) بوفد قوامه 46 رياضياً (27 ذكور و19 إناث) يتوزعون على 15 اختصاصاً رياضياً.