السعودية تترشح رسميا لاستضافة مونديال 2034

قدمت المملكة العربية السعودية رسمياً ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

يأتي هذا الترشح في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانتها الرياضية على الصعيد الدولي وتنظيم حدث رياضي كبير يعزز من بنيتها التحتية ويجذب السياح.

تشمل الاستعدادات السعودية لمونديال 2034 تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية بشكل شامل، بما في ذلك ملاعب جديدة وتجديد الملاعب الحالية، وتحسين وسائل النقل والإقامة. كما تهدف المملكة إلى تقديم تجربة متميزة للمشجعين والفرق المشاركة.

يأتي هذا الترشح بعد أن نجحت السعودية في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية في السنوات الأخيرة، مما يعزز فرصها في الفوز باستضافة البطولة.