تغيير في حراسة مرمى بلوزداد

وافق رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، رسميا، على طلب الحارس أليكسيس قندوز لمغادرة النادي.

ورغم تواجد قندوز مع الفريق في معسكره التحضيري بتركيا، إلا أنه أصر على الرحيل، بعدما وصله عرضا من بطل إيران، نادي برسيبوليس طهران الذي يريد المشاركة معه في رابطة أبطال آسيا.

وأمام تفضيل قندوز العرض الإيراني ورابطة أبطال آسيا على رابطة أبطال إفريقيا، وافق رابحي على دراسة العرض المالي للنادي الإيراني الذي من المتوقع تقديم عرضه الثاني غدا على أقصى تقدير.

وقبل إتمام صفقة تحويل قندوز إلى نادي برسيبوليس الإيراني، وجد رابحي حلا بديلا، من خلال تقديم عرض رسمي للحارس الدولي، مصطفى زغبة، الحارس السابق لنادي ضمك السعودي.

وتوصل رابحي، رسميا، إلى اتفاق نهائي مع زغبة، المقرر التحاقه بالمعسكر التحضيري للفريق بتركيا خلال يومين على أقصى تقدير.

تجدر الإشارة إلى أن الحارس زغبة لا يمكنه المشاركة مع شباب بلوزداد في الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، كون آخر أجل لتسجيل اللاعبين انتهى يوم 25 جويلية، وكانت الكاف قد مددت الآجال بخمسة أيام، على اعتبار أن الآجال السابقة تم تحديدها بيوم 20 جويلية.

وبالمقابل، فإن الأندية المتأهلة إلى الدور الثاني من المنافسة القارية، يمكن لها تسجيل لاعبين جدد، ما يسمح للحارس مصطفى زغبة بالمشاركة مع ناديه شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا في حال التأهل.

وسيرتكز شباب بلوزداد، في مباراتي الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، على حارسه الجديد، فريد شعال الذي يملك خبرة كبيرة وله مؤهلات عالية جدا، إلى جانب الحارس الشاب المتألق، رضوان معاشو.