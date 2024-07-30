استشهاد إسماعيل هنية

أغتالت أيادي الغدر الصهيونية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية اثر غارة جوية دمرت المبنى الذي كان يتواجد فيه بالعاصمة الإيرانية، طهران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، أن القائد الفلسطيني استشهد رفقة أحد حراسه الشخصيين.

ووضع الصهاينة صوب أعينهم منذ عدة أشهر، اسماعيل هنية، فاستهدف عدد كبير من أفراد عائلته فارتقى 3 من أبنائه وأحفاده.

وعن تفاصيل عملية الاغتيال الجبانة، قالت هيئة البث الصهيونية أن المبنى الذي كان فيه إسماعيل هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجزاء الإيرانية.

ودانت عدة عواصم عملية الاغتيال على غرار موسكو، فأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه " قالت الخارجية الروسية إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق.

أما الصين فعبر بيان لوزارة الخارجية أيضا، قالت "نعارض وندين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية"