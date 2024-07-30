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نجل هنية يعلق على اغتيال والده

31 جولية 2024 ()

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علق عبد السلام هنية اليوم الأربعاء، على اغتيال والده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال عبد السلام هنية في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، إن "والده تعرض لـ 4 محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها، واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائما".

وأضاف أنه "عاش مع والده مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة"، وقال: "والدي وطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يخبرنا منذ كنا صغارا أنه قد يرتقي شهيدا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".

وتابع عبدالسلام هنية أن والده "كان حريصا على الوحدة الوطنية ويسعى لأجل وحدة الصف الفلسطيني".

وختم مؤكدا على أن "هذا الاغتيال لن يوقف عزم المقاومين حتى التحرير".

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