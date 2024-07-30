مباشر: تداعيات اغتيال إسماعيل هنية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران في غارة صهيونية.

ونعت الفصائل الفلسطينية هنية، وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، إن عملية الاغتيال الآثمة التي نفذها العدو المجرم بحق رمز من رموز المقاومة لن تثني شعبنا عن استمرار المواجهة لوضع حد للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هنية مضى القائد على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطيني في مواجهة الإبادة الصهيونية.

بيان وزارة الخارجية المصرية:

- هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة فى المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة.

- تحذر من "مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة".

- مصر تطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بلاضطلاع بمسؤوليتهم فى وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

- تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الصهيونية للتهدئة، ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفسطيني.

الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقا بالهجوم على هنية

نقلت نيويورك تايمز عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن "الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقا بالهجوم على هنية".

كما نقلت واشنطن بوست عن بلينكن أن "إدارة بايدن لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم على هنية ولم يكن لها أي دور فيه".

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف

- ندين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المرحوم إسماعيل هنية بطهران.

- العملية الشنيعة والغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية.

- الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة.

مظاهرات برام الله تدعو فصائل المقاومة للرد على اغتيال هنية

أفادت قناة "الجزيرة" إن مظاهرات خرجت في وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية تندد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وترفع شعارات تدعو فصائل المقاومة للرد.

مسؤول أمريكي:

شبكة "سي بي إس": نقلت عن مسؤول أمريكي: واشنطن تعتقد أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد في حزب الله اللبناني فؤاد شكر قتلا في غارات صهيوينة.

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد:

- إن ما فعلته إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تجاوز كل الخطوط الحمراء.

- التنسيق جار في مسار الرد، الذي سيكون شاف وكبير وبحجم الحدث، وبحجم الاستهداف"، محذرا من أن "الاحتلال فتح القبر على نفسه، ولن يمر الحدث مرور الكرام".

- حذر واشنطن من أنها "ستدفع ثمنا مؤلما نتيجة دعمها وغطائها التي توفره للاحتلال للقيام بجرائمه التي يرتكبها، وبحق الاغتيالات التي ينفذها وكان آخرها القائد هنية".

سلطنة عمان تدين

- وكالة الأنباء العمانية: سلطنة عمان أدانت واستنكرت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

- ستقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة.

- مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية ستقام في الدوحة بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

الخارجية العراقية:

- ندين بأشد العبارات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

- اغتيال هنية عملية عدوانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة

وزير الدفاع الكيان الصهيوني

- هيئة البث الصهيونية عن وزير الدفاع الكيان الهمج يوآف غالانت: "لا نريد الحرب لكننا مستعدون لكافة السيناريوهات".

وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

- الرئيس محمود عباس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد "حدادا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية"

رئيس الوزراء الماليزي:

- اغتيال إسماعيل هنية أحقر جريمة قتل تهدف إلى تدمير محادثات وقف المذبحة في غزة

الحكومة الإيرانية:

- الحكومة الإيرانية تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

- إنني أدين بشدة عملية الاغتيال الغادرة، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

- هذا الاغتيال عمل حقير يهدف إلى تعطيل القضية الفلسطينية، ومقاومة غزة المجيدة، والنضال العادل لإخوتنا الفلسطينيين، وإضعاف معنويات الفلسطينيين وترهيبهم.

- إن الهدف من اغتيال أخي إسماعيل هنية، هو نفس الهدف من الاعتداءات المقززة على الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي والعديد من الشخصيات السياسية، إلا أن الهمجية الصهيونية لن تتمكن من تحقيق أهدافها كما حدث حتى الآن.

- نأمل من الموقف الأقوى للعالم الإسلامي والتحالف الإنساني، أن ينتهي الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل على جغرافيتنا، وخاصة القمع والإبادة الجماعية في غزة، وأن تجد منطقتنا وعالمنا السلام.

- ولهذا السبب، فإننا كتركيا سنستمر في تجربة كل الوسائل، وطرق كل الأبواب، ودعم إخواننا الفلسطينيين بكل وسائلنا وبكل قوتنا.. وسنواصل العمل من أجل إقامة دولة فلسطين الحرة وذات السيادة والمستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

- رحم الله أخي إسماعيل هنية الذي استشهد نتيجة الهجوم الشنيع، وأتقدم بالتعازي لعائلته ولإخواننا في غزة وفلسطين والعالم الإسلامي.

سوريا تدين

نشرت وزارة الخارجية السورية بيانا رسميا أدانت من خلاله اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في البيان: "ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران والذي أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية".

وتابع البيان: "لقد جاء هذا العمل الدنيء بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية آثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمرار الكيان بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ".

وشدد البيان على أن: "سوريا تدين هذا العدوان الصهيوني السافر وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وختم البيان: "سوريا تعبر عن وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها معها، وتعرب عن تعازيها للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد في مواجهة آلة العدوان الإجرامية ".

الخارجية الروسية، في بيان:

- موسكو تدين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

- من الواضح أن منظمي هذا الاغتيال السياسي كانوا على علم بالعواقب الخطيرة التي قد يخلفها هذا العمل على المنطقة بأكملها.

- لا شك أن مقتل إسماعيل هنية سيكون له تأثير سلبي للغاية على مسار الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي تم في إطارها الاتفاق على شروط مقبولة للطرفين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المكتب الصحفي للحكومة الصهيونية ينشر صورة لهنية مع عبارة "تم التخلص منه"

قالت وكالة رويترز إن المكتب الصحفي للحكومة الاحتلال الصهيوني نشر على فيسبوك صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع عبارة "تم التخلص منه".

الحرس الثوري الإيراني:

- جريمة النظام الصهيوني باغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وإيران خاصة

رئيس مجلس الشورى الإيراني:

- إيران وجبهة المقاومة لن تفرطا في دماء الشهيد إسماعيل هنية.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس):

- اغتيال القائد إسماعيل هنية في قلب طهران حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة

- العدو أخطأ بتوسيع دائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة

- العدو سيدفع ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة وداخل كيانه وفي كل مكان تصل إليه أيدي مجاهدي شعبنا

قادة حماس يعلقون على اغتيال هنية

- عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق: إن اغتيال إسماعيل هنية، هو عمل جبان ولن يمر سدى.

- القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: "نخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس وجاهزون لدفع مختلف الأثمان".

المرشد الإيراني علي خامنئي: الانتقام لدم هنية من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا

- الانتقام لدم هنية من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا.

- الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله إسماعيل هنية مهّد الأرضية لمعاقبته بقسوة.

الخارجية الأردنية: اغتيال هنية جريمة تصعيدية

قالت الخارجية الأردنية إن "اغتيال الكيان لهنية خرق للقوانين الدولية وجريمة تصعيدية ستدفع إلى مزيد من التوتر والفوضى بالمنطقة".

إضراب ومسيرات فلسطينية تنديدا باغتيال هنية

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية الإضراب والخروج في مسيرات تنديدا باغتيال إسماعيل هنية.

الرئيس عباس يدين اغتيال إسماعيل هنية

في غضون ذلك، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اغتيال هنية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عباس "أدان بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا"، أدان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية. واعتبر الشيخ فتصريح صحافي، عملية الاغتيال تصعيدا خطيرا، ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الصمود والوحدة والتلاحم في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

الفصائل الفلسطينية: سياسة الاغتيالات لن تجدي نفعاً

من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مشيرة إلى أن إن "عملية الاغتيال التي نفذها العدو المجرم بحق رمز من رموز المقاومة لن تثني شعبنا عن استمرار المقاومة لوضع حد للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود".

أما حركة فتح، فاعتبرت أنّ عمليّة اغتيال إسماعيل هنية تعدّ جريمة بشعة وفعلًا جباناً، وأضافت في بيان، أنّ سياسة الاغتيالات لن تجدي نفعًا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنيّة في الحرية والاستقلال. ودعت الفلسطينيين إلى التكاتف والتآزر والوحدة وتعزيز الصمود والتصدي للاحتلال، ورفض كافة المؤامرات، والحفاظ على الوحدة السياسيّة والجغرافيّة بين قطاع غزة والضفة الغربيّة، والقدس؛ باعتبارها وحدة سياسيّة وكيانيّة واحدة.

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وقالت في بيان: "إن إقدام العدو الصهيوني على اقتراف هذه الجريمة القذرة، يضاف إلى سجله الحافل بالمجازر والجرائم الوحشية على امتداد تاريخه الدموي، وفي ظنه أن اغتيال القادة والمقاومين وممارسة القتل اليومي، والإبادة الجماعية يضعف إرادة شعبنا ومقاومته".

الحكومة الأفغانية:

- استشهاد إسماعيل هنية خسارة كبيرة للأمة الإسلامية واغتياله جريمة.

الخارجية الصينية:

نعارض وندين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

الرئيس الإيراني:

-إيران تنعى شريكها في الأحزان والأفراح وقائد المقاومة الفلسطينية شهيد القدس إسماعيل هنية

-إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة

الخارجية القطرية:

-دولة قطر تدين بأشد العبارات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

-اغتيال هنية جريمة شنيعة وتصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني.

-اغتيال هنية واستهداف الكيان للمدنيين بغزة سيؤديان لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام.

نائب وزير الخارجية الروسي:

- مقتل هنية اغتيال سياسي غير مقبول ويهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة

حزب الله: شهادة القائد هنية تزيد المقاومين إصرارا

قال حزب الله اللبناني إن "شهادة القائد إسماعيل هنية ستزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد".

وأضاف الحزب اللبناني أن "هنية من قادة المقاومة الكبار الذين وقفوا بشجاعة أمام مشروع الهيمنة الأميركي والاحتلال الصهيوني".

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي:

ندين اغتيال هنية ونرى في هذا العمل خطرا جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة.