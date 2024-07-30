هذا ما أمر به مراد خلال زيارته إلى مطار الجزائر

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، حيث كان مرفوقًا بكل من المدير العام للأمن الوطني ووالي الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد اطلع الوزير مراد، على ظروف تكفل شرطة الحدود بالمسافرين، سواءً تعلق الأمر بالقادمين إلى الجزائر أو المغادرين خارج التراب الوطني، لاسيما فيما يتعلق بمراقبة وثائق السفر والرقابة الأمنية وكذا معالجة الأمتعة.

كما ذكر الوزير مختلف الفاعلين في الحيز المطاري بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة التكفل الأمثل بالمسافرين وبالأخص أفراد جاليتنا بالخارج، موّجها أياهم بالعمل على تبسيط إجراءات معالجة مختلف الرحلات بما يضمن راحة المسافرين، خاصة خلال فترات الذروة.