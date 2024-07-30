اللجنة الأولمبية الجزائرية تندد وتتوعد

نددت اللجنة الأولمبية الجزائرية بالحملة المسعورة التي شنتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضد الملاكمة الجزائرية ايمان خليف وأوضحت بأنها باشرت الاجراءات اللازمة من أجل حماية البطلة الجزائرية.

وجاء في بيان صادر من اللجنة الأولمبية الجزائرية نشرته اليوم على حسابها الرسمي "تندد اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة التصرف الغير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة. إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية" وأضافت "قد اتخذت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا"

وفي رسالة دعم توجهت بها إلى بطلة ألعاب المتوسط قالت اللجنة الأولمبية الجزائرية "إيمان خليف تجسد روح التميز والعزيمة والصمود. لدينا ثقة كبيرة في قدراتها. آمالنا ودعمنا معك يا إيمان. الأمة كلها تقف خلفك، فخورون بإنجازاتك والشرف الذي تجلبينه للجزائر. دعونا نركز على موهبتك الرائعة والعمل الجاد الذي بذلتيه لتمثيل وطننا على الساحة العالمية" وتابعت "نطلب منكم كل التشجيعات لبطلتنا إيمان التي صارت تسبب الأرق للبعض بمستواها العالي جداً وسنقوم بكل الإجراءات الازمة لكل من يتطاول على ابطالنا"

وتعرضت ابنة تيارت لحملة شرسة ودعاية مغرضة من وسائل اعلام اجنبية منها الدايلي مايل البريطانية عبر منصات التواصل الاجتماعي دعت لإقصاء الملاكمة الجزائرية ودعمها في ذلك مالك منصة "X" ايلون ماسك الذي تبنى منشورا لكاتب بريطاني وصف مشاركة خليف في الأولمبياد بغير العادلة بدعوى أن بنيتها الجسمانية أقرب للرجال

و يبقى الأسوأ في كل هذا هو موقف نزار طالب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ ونائب اللجنة الأولمبية الفلسطينية والذي شارك هذه المنشورات المغرضة على حسابه الشخصي.

هذا وتستعد ايمان خليف التي تعلق عليها الجزائر أمالا كبيرة من أجل الصعود على منصة التتويج، دخول المنافسة الرسمية غدا الفاتح أوت عبر مواجهة الايطالية انجيلا كاريني في الدور ثمن النهائي