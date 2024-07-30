موجة حر شديدة تجتاح 21 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من موجة حر شديدة، تجتاح شمال البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، فإن موجة حر شديدة تتعدى 42 درجة، ستستمر على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك إلى غاية مساء يوم غد الخميس.

فيما توقعت المصالح ذاتها، في نشرية خاصة ثانية، موجة حر شديدة، تتعدى 46 درجة مئوية، تجتاح ولايات: سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت، تيارت، بالإضافة إلى الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، ميلة وتندوف، وذلك ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، إلى غاية مساء يوم غد الخميس.