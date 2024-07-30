الـ "فيفا" تنصف النصرية

فصلت لجنة فض المنازعات للاتحادية الدولية لكرة القدم لصالح نصر حسين داي، بعد الشكوى التي رفعتها إدارة النادي قبل ثلاث سنوات ضد النادي الإفريقي التونسي في صفقة تحويل اللاعب زين الدين بوتمان.

وأمهلت الفيفا النادي الإفريقي التونسي مهلة 45 يوما لتسديد قيمة 270 ألف دولار أمريكي، قيمة تحويل بوتمان من نصر حسين داي إلى النادي الإفريقي التونسي.

وأمام ضغط الفيفا والقرار النهائي الصادر عن لجنة فض المنازعات التابعة لها، سارع النادي الإفريقي للتفاوض مع مسؤولي النصرية بغرض تسديد المبلغ المستحق على مراحل، لتفادي عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين في حال عدم التسديد أو التسديد خارج الآجال.

وكان الخلاف بين النصرية والإفريقي قد اشتد في وقت سابق، على أساس أن النادي التونسي أكد تحويله المبلغ، غير أن إدارة النصرية أكدت بأنها لم تحصل على أي شيء.

ويتعين على نصر حسين داي إرسال رقم الحساب البنكي له بالعملة الصعبة للنادي الإفريقي عبر منصة "تياماس" لإقامة الحجة على النادي الإفريقي التونسي في حال عدم التسديد.