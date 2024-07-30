إخماد عدة حرائق عبر 17 ولاية

تواصل فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية، تدخلاتها الميدانية، من أجل إخماد كل الحرائق المسجلة في الغطاء الغابي والنباتي، عبر مختلف مناطق الوطن، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه وإلى غاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد عدة حرائق على مستوى الغابات والمحاصيل الزراعية، اندلعت عبر 17 ولاية.

وأوضح البيان، أنه تم إخماد حريق أدغال وأحراش ببلدية بجاية، وحريق أدغال وأحراش بدار الجبل، وحريق غابة بتيعشاش بلدية أميزور ولاية بجاية.

أما بولاية تيزي وزو، فقد تم إخماد حريق غابة بقرية تابورث بلدية إيفيغا، وإخماد حريق غابة بقرية آيت وازن بلدية ماكودة.

وفي ولاية الجزائر تم إخماد حريق غابة بعين دزاير أمام ملعب دويرة.

أما بولاية جيجل، فتواصل فرق الحماية المدنية إخماد حريق غابة عارفة بلدية الميلية، وكذا حريق أدغال وأحراش بأولاد عوار بلدية العنصر.

كما تم بولاية سكيكدة، إخماد حريق غابة بمنطقة جبل دامبو بلدية القل.

وفي ولاية قالمة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمشتة البسباسة بلدية خزارة، وإخماد حريق أدغال وأحراش بمشتة الصكاكة بلدية الدهوارة، بالإضافة كذلك إلى إخماد حريق أدغال وأحراش بعين النشمة، الشنيور بلدية عين العربي.

كما تم بولاية المدية إخماد حريق أدغال وأحراش بكاف الغراب بلدية وزرة، وإخماد حريق أدغال وأحراش آخر بقرية السريحة ببلدية بغلية، بالإضافة كذلك إلى إخماد حريق غابة بمشتة سيدي عبد الله بلدية مشروحة بسوق أهراس.

وفي ولاية ميلة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بحي سيدي بويحي، وإخماد حريق أدغال وأحراش بحي 240 مسكن.

أما بولاية عين الدفلى، فقد تم إخماد حريق غابة بالمائدة بلدية بومدفع.

أما فيما يخص المحاصيل الزراعية، ففي ولاية بسكرة تم إخماد حريق نخيل بمنطقة طريق الزاب بلدية أوماش.

وفي ولاية سطيف إخماد حريق أشجار مثمرة بأولاد لعريبي.

وبولاية المدية، تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالكشايدية ببلدية سي المحجوب،

وبولاية سوق أهراس، تم إخماد حريق أشجار مثمرة بمشتة ظلية بلدية الزعرورية.

وفي ولاية ميلة، تم إخماد حريق أشجار مثمرة بمشتة بوعشرة ببلدية الشيقارة.