رسميا..إعلان القائمة النهائية لمترشحي الرئاسيات المقبلة

أعلن عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل.

وتضمنت القائمة أسماء: يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، عبد المجيد تبون (مترشح حر) وعبد العالي حساني شريف (حمس).

وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، بمقر المحكمة بالجزائر العاصمة، إن "المحكمة الدستورية اجتمعت في جلسات مغلقة الأيام الماضية لدراسة الطعون المسجلة لدى أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية، وعددها 5 طعون"، كما "اجتمعت اليوم لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات السابع من سبتمبر القادم".

و "تمت دراسة كل الطعون بشفافية وإيلاء الأهمية لجميع الطعون – يضيف بلحاج-بمعايير واحدة لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة باحترام الدستور، مشيرا إلى أن بعد المداولة قررت المحكمة قبول 4 طعون شكلا ورفضها من حيث المضنون. بالإضافة إلى عدم قبول طعن شكلا لوروده خارج الآجال.