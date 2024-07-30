القضاء على إرهابيين وتوقيف داعمين للإرهاب

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على (03) إرهابيين خطيرين كان بحوزتهم مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. حسب آخر حصيلة للجيش الوطني الشعبي للفترة الممتدة من 25 إلى 30 جويلية 2024، التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (49) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 5.13 قنطـارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط (208939) قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (103) أشخاص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام، وضبطت (50) مركبة و(46) مولدا كهربائيا و(31) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

كما تم توقيف (08) أشخاص أخرين وضبط مسدس(01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و (03) بنادق صيد و(2688) لترا من الوقود، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (51) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، حيث تم توقيف (509) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.