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رياضة

برباري: "تحركنا لأجل حماية بطلتنا"

31 جولية 2024 ()

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دعا رئيس البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس، خير الدين برباري إلى دعم ومساندة بطلة الملاكة الجزائرية، إيمان خليف في وجه الحملة الشرسة التي تواجهها من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وقال برباري في تصريحات صحفية "لاحظنا في الساعات الماضية، حملة شرسة استهدفت بطلتنا إيمان خليف من عديد الوسائل الإعلام الأجنبية وذلك بغرض تشتيت تركيزها وكذا التأثير عليها".

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد هذه الحملة أضاف "لقد قمت رسميا بإيداع شكوى كما قمنا أيضا بالتواصل مع اللجنة الدولية في إطار الميثاق الأولمبي لأجل حماية بطلتنا".

وعن الحالة النفسية للبطلة الجزائرية قبل أقل من 24 ساعة من دخولها المنافسة الرسمية تابع يقول      "نؤكد للجمهور الرياضي أن بطلتنا مركزة وهذه الأمور لا تزيدها إلا عزيمة خاصة أنها تدرك أنها في مهمة وطنية لأجل تشريف الألوان الوطنية، رسالتنا للشعب الجزائري الوقوف معها ودعمها لإعلاء الراية الوطنية في باريس"

 

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