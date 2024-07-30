جريمة صهيونية جديدة

أعلنت قناة "الجزيرة" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد مراسلها في قطاع غزة، إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف صهيوني.

وأوضحت القناة القطرية أن القصف استهدف سطح منزل مجاور لمنزل الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية المدمر في مخيم الشاطئ أثناء وجود عدد من الصحفيين.

ووفق ذات المصدر فإن طائرة مسيّرة صهيونية استهدفت بشكل مباشر تجمع الصحفيين أمام منزل الشهيد هنية المدمر، وأضاف أن جثامين الشهداء الصحفيين نقلت إلى مستشفى المعمداني.

وكانت قوات الاحتلال نكلت واعتقلت سابقا الشهيد إسماعيل الغول من مستشفى الشفاء بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع للمرة الثانية في مارس الماضي.