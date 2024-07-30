خطوة جديدة في مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

قامت "سوناطراك" و"سونلغاز" اليوم بتوقيع بروتوكول تفاهم مع الشركة الإيطالية إيني يسمح للشركات الثلاثة بإجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية، من خلال إنجاز كابل بحري، بهدف تبادل أو تزويد الكهرباء للسوق الإيطالية والأوروبية.

ووفق بيان شركة سوناطراك، اليوم الأربعاء، "سيكون هذا المشروع، ذو البعد الاستراتيجي للغاية، الأول من نوعه، وسيسمح بخلق مركز طاقوي يربط الجزائر بأوروبا".

وأضافت الشركة في بيانها: "يأتي بروتوكول التفاهم الموقع اليوم لتعزيز التعاون القائم بين سوناطراك وإيني في إطار بروتوكوليْ النوايا الاستراتيجية الموقّعيْن بالجزائر في 23 جانفي 2023، واللذين كانا يهدفان إلى تحديد المشاريع المشتركة المستقبلية المتعلقة بالإمدادات الطاقوية، والانتقال الطاقوي، وإزالة الكربون".

كما يؤكد إبرام هذا البروتوكول –وفق البيان- طموحات الجزائر في تعزيز موقعها كمزود رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة بما فيها الكهرباء.