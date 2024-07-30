"صورة هنية" تفضح "فايسبوك" مجددا

أثبت موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مرة أخرى انحيازه الفاضح للكيان الصهيوني عندما أقدم على حذف عدة منشورات احتوت على صورة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اسماعيل هنية، الذي استشهد صباح اليوم في طهران.

واشتكى العديد من مستعملي "الفايسبوك"، اليوم الأربعاء، من تضييق كبير وصل إلى حد حذف المناشير أو فرض عقوبات على حساباتهم بمجرد نشر صورة للقائد الشهيد.

ونشر أحدهم: "فايسبوك يحاول قدر المستطاع أن يمنع نشر صور الشهيد اسماعيل هنية ويسمه نشر خطير.. نحن مشاريع استشهاد دمائكم على رقبة كل مطبع خائن".

وأضاف آخر: " بدأ الخناق من فايسبوك من منشورات الشهيد هنية، تقيد حسابي في المجموعة".

ونشر أحد المدونين مستاء: "بعد نشري عن وفـاة الشهيد اسماعيل هنية تم حذفه من قبل إدارة الفايسبوك وأرسلوا تحذيرا".

وبنفس النبرة نشر آخر: "يمنعوننا من وضع صورة اسماعيل هنية والترحم عليه فلتذهب يا فايسبوك إلى مزبلة التاريخ".

وتتبنى شركة "ميتا" منذ مدة طويلة سياسات وممارسات ضد كل الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية سواء على "فايسبوك" أو "أنستغرام"، لكنها ظهرت بشكل فج وكبير منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي.

وبين أكتوبر ونوفمبر 2023، وثقت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى أنستغرام و"فايسبوك" الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.