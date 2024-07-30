قندوز يرسم مغادرته لشباب بلوزداد (فيديو)

رسم الحارس ألكسيس قندور، اليوم الأربعاء، مغادرته لنادي شباب بلوزداد الذي قضى فيه سنتين توج فيهما بلقب البطولة موسم 2022-2023 ولقب كأس الجمهورية موسم 2023-2024.

ونشر النادي العاصمي شريط فيديو تضمن تصريحا مقتضبا للحارس أعلن فيه رحيله "غير المنتظر"، مقدما شكره للإدارة على تسهيلها إتمام الصفقة والأنصار على دعمهم طيلة الفترة التي قضاها مع "أبناء العقيبة"، والتي وصفها بالأفضل في مسيرته الرياضية.

وكانت "الخبر" قد كشفت، أمس الثلاثاء، أن رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، وافق رسميا، على طلب الحارس أليكسيس قندوز لمغادرة "السياربي" نحو نادي "برسيبوليس" طهران الذي يريد المشاركة معه في رابطة أبطال آسيا.

وتوصل رابحي إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي مصطفى زغبة، لتعويض رحيل قندوز، ومن المقرر التحاقه بالمعسكر التحضيري للفريق بتركيا خلال الساعات القادمة.