ذروة قياسية في استهلاك الكهرباء

أعلنت شركة "سونلغاز" تسجيل ذروة قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الشركة: "للمرة السادسة منذ منتصف شهر جويلية الجاري، تسجل سونلغاز أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم تمام الساعة الثانية وتسعة وخمسين دقيقة 14سا و59 د من اليوم الأربعاء31 جويلية 2024 تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19543 ميغاواط".

وأكدت الشركة –في البيان ذاته- اتخاذها جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان التزويد بالكهرباء على مستوى كل الولايات وذلك من خلال تعزيز وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع وتقوية القدرات الإنتاجية.

وتشهد الجزائر في الأيام الأخيرة موجة حر قياسية عبر عدد من الولايات، مرفوقة بارتفاع ملموس في نسبة الرطوبة.