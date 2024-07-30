باتنة: ترسيم موقع مشروع المستشفى الجديد

رسمت السلطات الولائية بباتنة اليوم مكان إنجاز مشروع مستشفى كبير بسعة 500 سرير الذي كانت قد استفادت منها الولاية خلال الأسبوع المنقضي.

وجاء توطين مكان إنجاز هذا المشروع بإقليم بلدية وادي الشعبة أو ما يعرف بـ"حملة 4"، وهو المشروع الذي لطالما انتظره سكان باتنة والولايات المجاورة بحضور والي ولاية باتنة ونواب البرلمان فطيمة ربيعي ويزيد بوهناف على أرض تابعة للدولة، وهي أرض فلاحية ستخضع إلى إجراءات الاقتطاع في الأشهر القليلة القادمة بحسب تصريح والي ولاية باتنة محمد بن مالك الذي أكد أن الدراسة سيشرع فيها قريبا بإشراك خبراء ومختصين في قطاعات مختلفة بغية وضع المشروع بطريقة صحيحة ودون نقائص.

وقال في هذا الشأن المتحدث أن "الدراسة ستشمل أيضا شبكة الطرقات المؤدية لهذا المستشفى وكذا التفكير في بناء حي إداري جديد بالمنطقة ومرافق أخرى بعد أن أختير الموقع بعناية ونقاش مع المسؤولين في قطاعات الصحة والأشغال العمومية والتعمير والري حتى يتم تفادي الأخطاء التي أدت إلى إنجاز معهد الشبه الطبي الغير بعيد عنه دون شبكات حية وحتم على الولاية تخصيص مبلغ 15 مليار سنتيم لربط المعهد الطبي بتلك الشبكات وفتح أبوابه واستغلاله".

وفي السياق ذاته أوضح والي باتنة أن المستشفى لم يكن مسجلا بتاتا من قبل بعد أن كان معظم سكان الولاية يعتقدون ذلك وراح الكثير منهم يتحدث عن تسجيله ثم تجميده لكنه في حقيقة الأمر هو تسجيل جديد في المدة الأخيرة فقط.